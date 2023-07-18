Samsun'da Toybelen İçme Suyu Projesi Tamamlandı

Toybelen İçme Suyu Projesi ile 12 mahalleye 15 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşendiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Toybelen İçme Suyu Projesi ile Atakum ve İlkadım ilçelerine bağlı 12 mahalleye 15 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu isale ve şebeke hattı döşeniyor. Atakum'da artan nüfus yoğunluğu ve Toybelen'de inşa edilen yeni sanayi sitesinin de faaliyete geçecek olmasıyla birlikte bölgede içme suyu ihtiyacının yeterli kapasitede karşılanması için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Toybelen İçme Suyu Projesi hızla hayata geçirildi. Proje kapsamında 1 adet 1.000 m3 lük içme suyu deposu, 1 adet 500 m3 lük içme suyu deposu ve büyük bir kısmının 600 mm çapında çelik ve duktil borudan oluşan toplamda 15 bin 500 metre isale ve şebeke hattı döşenecek. Geçen hafta başlayan çalışmalar iki ay içerisinde de tamamlanacak. Proje Atakum ilçesinin üst bölgeleri olan Büyükkolpınar, Küçükkolpınar, Balaç, Yeşildere, Mevlana, Kamalı, Yenimahalle, Cumhuriyet ve Çobanözü Mahalleleri ile İlkadım ilçesine bağlı Toybelen, Ahullu ve Beypınar Mahallelerini kapsayacak.

"Dev bütçeli yatırımlar hayata geçiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerek kent merkezi gerek kırsal mahallelerde altyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Özellikle SASKİ ekiplerimiz içme suyu noktasında çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Büyük projeleri bir bir tamamlıyoruz. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz. Toybelen İçme Suyu Projesi de yaptığımız önemli çalışmalardan birisi. Vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için yaptığımız her çalışmada büyük bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

"Yoğunluk dikkate alınarak planlandı"

Proje ile ilgili bilgi veren Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Eser Öncel, "Başlattığımız Toybelen İçme Suyu Projesi bölgede ilerleyen süreçte yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak planlanmış bir proje. Yeni Sanayi Sitesi'nin bu bölgeye taşınmasıyla birlikte oluşabilecek nüfus artışı sebebiyle gelecek yıllarda bölgeye yeterli kapasitede içme suyunun temin edilmesi için bugünden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çalışmalara geçen hafta başladık. 2 ay gibi kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN