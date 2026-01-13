Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü Mahallesi mevkisinde Ordu istikametinde seyir halindeki M.C.U. idaresindeki 80 AHR 011 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Ö.Ö. yönetimindeki 52 DM 501 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 80 AHR 011 plakalı tırın sürücüsü M.C.U, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.