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Atakum'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Atakum'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzenlenen operasyonda, Atakum ilçesinde takip edilen bir aracı durduruldu.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde tüfek, kılıç, 3 kama/bıçak, 2 bilezik, 3 kase, kolye ile 6 çeşitli obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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