Atakum'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzenlenen operasyonda, Atakum ilçesinde takip edilen bir aracı durduruldu.
Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde tüfek, kılıç, 3 kama/bıçak, 2 bilezik, 3 kase, kolye ile 6 çeşitli obje ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA