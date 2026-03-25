Samsun'da sosyal hizmetlerde destek ve erişim arttı

Samsun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle Valilik koordinasyonunda yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin 2023-2025 döneminde önemli ölçüde artırıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çocuk, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve ailelere yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda sosyal ve ekonomik desteklerden yararlanan çocuk sayısının 3 bin 147'den 3 bin 635'e yükseldiği, ödenen destek miktarının ise 115,9 milyon liradan 321,5 milyon liraya çıktığı kaydedildi. Koruyucu aile yanında desteklenen çocuk sayısının 242'den 307'ye yükseldiği, Çocuk Hakları Komitesi çalışmalarında katılımcı sayısının 740'tan 6 bin 318'e çıktığı ve etkinlik ile erişimde yaklaşık 9 kat artış sağlandığı ifade edildi.

Okul Destek Projesi kapsamında 2024'te 1670 çocuğa ulaşılarak Türkiye ikinciliği, 2025'te ise 2746 çocuğa ulaşılarak Türkiye birinciliği elde edildiği bildirildi. Ayrıca Samsunspor buluşmaları, doğa etkinlikleri, kültür-sanat faaliyetleri, ağaç dikme etkinlikleri, baba-çocuk şenlikleri ve dijital dünyada çocuk haklarına yönelik çalışmalar başta olmak üzere çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Kadın hizmetleri kapsamında 2025 yılında 507 kadın ile 249 çocuğun kadın konukevinde barınma hizmetinden yararlandığı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi rehberlik ve eğitim faaliyetleri kapsamında verilen eğitim sayısının 2023'te 1359 iken 2025'te 4 bin 582'ye yükseldiği aktarıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri, kurumlar arası iş birliği faaliyetleri, kadın kooperatifleri sekretaryası, girişimcilik ve dijital okuryazarlık eğitimleriyle kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü kaydedildi.

Engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında 2025 yılında 9 bin 71 kişinin engelli evde bakım ücreti hizmetinden yararlandığı, bu alanda yapılan ödemenin 2023'te 545,7 milyon lira iken 2025'te yaklaşık 1 milyar 180 milyon liraya yükseldiği bildirildi.

Şehit yakınları ve gazi hizmetleri çerçevesinde 2025 yılında 1785 ziyaret gerçekleştirildiği, istihdam hakkı kapsamında ise 2023-2025 döneminde toplam 70 kişinin atandığı ifade edildi.

Aile ve toplum hizmetleri kapsamındaki eğitim faaliyetleriyle toplam 99 bin 567 kişiye ulaşıldığı, Aile ve Sosyal Destek Projesi kapsamında dezavantajlı bölgelere yönelik mahalle taramaları ve hane ziyaretlerinde 2024'te yüzde 230,7, 2025'te ise yüzde 254,95 gerçekleşme oranına ulaşıldığı belirtildi.

Üç yılda 26 proje ile 48 bin 370 kişiye ulaşıldığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyi Uygulamalar" platformuna 30 örnek çalışma kazandırıldığı ve Samsun'un bu alanda örnek iller arasında gösterildiği bildirildi. Ayrıca koruyucu, önleyici ve güçlendirici sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2026 yılında uygulanmak üzere 15 projenin planlandığı kaydedildi.

Öte yandan Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İlkadım Sosyal Hizmet Merkezi ve İlkadım Çocuk Evleri Sitesi'nin yapım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Samsun Kadın Konukevi ile Atakum Çocuk Evleri Sitesi'nin 2026 yatırım programına alındığı, Bafra Huzurevi, Havza Engelsiz Yaşam Merkezi, Samsun Aktif Yaşam Merkezi ve Vezirköprü Huzurevi ikmal inşaatına ilişkin proje-etüt çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ataköy Çocuk Evleri Sitesi, Canik Sosyal Hizmet Merkezi ve Terme Sosyal Hizmet Merkezi'nin ise 2025 yılında hizmete alındığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 15 milyon lira bütçeli Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezi (Vefahane) tefrişat alımı ile 7,9 milyon lira bütçeli Engelliler Eğitim, Beceri Kazandırma ve Spor Merkezi Desteği projesinin tamamlandığı kaydedildi.