Samsun'da 10 yaşındaki çocuk silaj makinesine kaptı, hayatını kaybetti

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde kolunu silaj makinesinin şaft bölümüne kaptıran Miraç Köse (10), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Büyüklü Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi olan Miraç Köse ile babası K.K. (50), evlerinin üst tarafında bulunan ahırın önünde traktöre bağlı silaj makinesini çalıştırdı. Bu sırada Miraç Köse, makinenin şaft bölümüne kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.