Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otoparkta Murat S. ve Hikmet U. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Murat S. yaralanırken, Hikmet U. da elinden yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta Murat S. (52) ile Hikmet U.(72) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet U, tabancayla Murat S'ye ateş etti.

Murat S, yaralanırken, Hikmet U. da ateş ettiği sırada elinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Murat S. sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan Hikmet U. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca

Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.