Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, Zanlı Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, geçmişe dayalı husumet nedeniyle bir kişinin silahla yaralanması sonrası, suçlu olduğu belirlenen zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, silahla bir kişiyi yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda dün meydana gelen silahlı kavgada, Sebahhattin K. (41) ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Recep L.(54), yolda karşılaştı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Recep L. yanında bulundurduğu silahla Sebahattin K.'yı karın ve kol kısmından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde saklandığı adreste suç aletiyle yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

