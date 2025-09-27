Haberler

Şehit Babasının Aracı Kundaklandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şehit babasının aracı, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'nde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araçta gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
