Samsun'da Şantiye Deposunda Yangın

Samsun'un Terme ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu şantiye deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elmalık Mahallesi Tok Sokak'ta bulunan bir şantiye deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnşaat malzemelerinin bulunduğu depodan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda bulunan çeşitli inşaat malzemeleri zarar gördü.

Yangının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
