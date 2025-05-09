Samsun'da sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN - Samsun'da aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde 25 dereceyi bulan hava sıcaklığı, öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Saat 17.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak kısa sürede şiddetini artırırken, bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Ani bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç altları ve bina saçaklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise poşet ve kartonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Öte yandan sağanak nedeniyle yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu. Sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.