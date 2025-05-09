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Samsun'da Sağanak Yağmur ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Samsun'da aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu, şehirde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle öğleden sonra bastıran yağışlar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı ve yollarda su birikintilerine neden oldu.

Samsun'da sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN - Samsun'da aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde 25 dereceyi bulan hava sıcaklığı, öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Saat 17.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak kısa sürede şiddetini artırırken, bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Ani bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç altları ve bina saçaklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise poşet ve kartonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Öte yandan sağanak nedeniyle yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu. Sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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