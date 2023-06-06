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Samsun'da Sağanak Yağış Taşkınlıklara Neden Oldu

Samsun'da Sağanak Yağış Taşkınlıklara Neden Oldu

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Samsun genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Salıpazarı ilçesinde bulunan Terme Çayı'nın su seviyesi yükseldi ve bazı mahallelerde yağış kaynaklı heyelan meydana geldi.

Sağanak yağış taşkınlıklara neden oldu

SAMSUN - Samsun genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Salıpazarı ilçesinde bulunan Terme Çayı'nın su seviyesi yükseldi ve bazı mahallelerde yağış kaynaklı heyelan meydana geldi.

Salıpazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelanı beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Kırgıl, Çağlayan ve Karaman Mahallelerinde yağış kaynaklı heyelan yaşandı. Yaşanan heyelan sonrası Salıpazarı Belediyesi ekipleri heyelan yaşanan noktalarda ulaşıma kapanan yolların yeniden kullanılabilmesi için çalışma başlattı.

Etkili olan yağış, ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın seviyesini yükseltti. Şehir merkezinde sabah saatlerinde bazı yollarda su baskınları yaşanırken, ekipler teyakkuza geçerek güvenlik önlemlerini aldılar.

Öte yandan yağışların meydana geldiği Ayvacık ilçesinde de heyelanların meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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