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Samsun'da Regaip Kandili Programları Düzenlendi

Samsun'da Regaip Kandili Programları Düzenlendi
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Havza, Terme ve Kavak ilçelerinde düzenlenen Regaip Kandili etkinliklerinde mevlitler okundu, dualar edildi ve vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Belediye başkanları, bu özel günlerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını vurguladı.

Samsun'da Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Havza Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ve Havza Ülkü Ocakları tarafından kandil simidi ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, vatandaşların kandillerini kutlayarak kandil simidi dağıttı.

İkiz, mübarek gecelerin birleştirici gücü olduğuna işaret ederek, "Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum." dedi.

Terme

Regaip Kandili, Terme'de de idrak edildi.

Terme Pazar Camisi'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Başkanı Şenol Kul ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programın ardından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kul, "Regaip Kandili programında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Kandil simidi ikram ederek bu manevi gecenin bereketini ve coşkusunu birlikte yaşadık. Rabb'im dualarımızı kabul eylesin. Regaip Kandili'miz mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Kavak

Samsun'un Kavak İlçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Regaip Kandili dolayısıyla ilçe merkezlerinde tüm camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır da Regaip Kandili dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara keşkek ikramında bulundu.

Bakır, üç ayların birlik ve beraberlik ruhunun, dostluk, kardeşlik ve paylaşma duygularının en güzel şekilde yaşandığı dönem olduğunu belirterek, herkesin kandilini ve üç aylarını kutladı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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