Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi

Samsun'un Bafra, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi, mevlitler okundu ve ikramlar yapıldı. Bafra Müftüsü İbrahim Memiş'in sohbetiyle başlayan etkinliklerde yerel yöneticiler de vatandaşların kandilini kutladı.

Samsun'da Regaip Kandili dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Müftülüğü tarafından Mevlana Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlileri tarafından Aşr-ı Şerif, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu.

Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, "Rağbetimizin nelere olması gerektiği" konulu sohbet gerçekleştirdi.

Müftü Memiş, sohbetin ardından katılımcılarla dua etti.

Programa katılarak vatandaşların kandilini tebrik eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ne ulaşmış bulunuyoruz. Bu gecenin ilçemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin kandili mübarek olsun." dedi.

Programın sonunda Bafra Belediyesi tarafından cami cemaatine ikramda bulunuldu.

Havza

Regaip Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, vatandaşların kandilini kutladı.

Vezirköprü

Vezirköprü ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi tarafından Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programın ardından Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik etti. Etkinlik sonunda Vezirköprü Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
