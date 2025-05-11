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Samsun'da polisler Anneler Günü'ne özel klip hazırladı

Samsun'da polisler Anneler Günü'ne özel klip hazırladı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı videoda, kentte görev yapan kadın polislerin annelerine çiçek vermesi ve Anneler Günü'nü kutlamaları yer alıyor.

Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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