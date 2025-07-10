Samsun'da Otomobille Geçerek Öldürme Olayında 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin otomobille üzerinden geçilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Mehmet Kalay'ın üzerinden otomobille geçilerek öldürülmesiyle ilgili İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan U.Y. (32), M.Y. (35), A.G. (48) ve İ.K'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İ.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen U.Y, M.Y. ve A.G. ise adliyeye sevk edildi.

Söz konusu aracı kullanan U.Y, adliyeye götürüldüğü sırada gözyaşı dökerek, "Önüme çıktı, bilerek yapmadım." ifadesini kullandı.

Akraba olan U.Y, M.Y. ve A.G. ile Mehmet Kalay ve İ.K. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında U.Y, kullandığı otomobille Kalay'ın üzerinden iki kez geçerek kaçmıştı. Mehmet Kalay yaşamını yitirmiş, şüpheliler polis ekiplerince yakalanmıştı.