Samsun'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Samsun'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazaya, bir otomobilin yol üzerindeki ineğe çarpması sonrası diğerinin arkadan çarpması neden oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yasemin K. (40) yönetimindeki 55 AHA 196 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alaçam istikameti Harız Mahallesi'nde önüne çıkan ineğe vurdu. Arkadan gelen Ömer C'nin (70) kullandığı 34 TG 9374 plakalı otomobil de Yasemin K. idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer C. ile Melek C. (68), Refiye B. (57), Nimet B. (18), Sahre Gül K. (9) ve Eslim K. (10) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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