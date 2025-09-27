Samsun'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Samsun'un Ladik ilçesinde E.Ö. idaresindeki otomobil devrildi, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Ö. (23) idaresindeki 34 DZP 870 plakalı otomobil, Hacıalipınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta devrildi.
Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan A.Y. ve T.Y.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel