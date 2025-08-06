Samsun'da Otomobil Çekiciye Çarptı: İki Yaralı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde çekiciye çarpan otomobildeki sürücü Kemal D. ile yanındaki eşi Sevgi D., yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal D.'nin kullandığı 55 AJB 516 plakalı otomobil, Yusuf Ç. yönetimindeki 16 DE 301 plakalı çekicinin 34 TK 4735 plakalı dorsesine arkadan çarpıp, ters döndü. Kazada, sürücü Kemal D. ile yanındaki eşi Sevgi D., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,