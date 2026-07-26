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Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Denize Girmeyin

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Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün kentte rüzgar hızının 32 deniz miline???????, dalga yüksekliğinin ise 2 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.

Kaynak: AA
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