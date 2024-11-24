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Samsun'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, diğer bazı ilçelerde de okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle kent genelinde engelli ve hamile kamu görevlilerin 25 Kasım Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Alaçam'da 2 okul, Ayvacık'ta 6 okul, Çarşamba ve Atakum'da 3 okul, 19 Mayıs'ta 2 okul, Kavak'ta 4 okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okul ve Canik ile Bafra'daki kırsal kesimlerdeki okulların eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ilçelerden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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