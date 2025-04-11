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Samsun'da Nisan Karı Ulaşımı Felç Etti: 2 Kilometrelik Tır Kuyruğu

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Samsun'da Nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal bölgelerde hayatın felç olmasına neden olan kar yağışı sonrası Samsun-Ankara karayolunda 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Samsun'da Nisan karı ulaşımı felç etti: 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

SAMSUN - Samsun'da Nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde hayatı felç etti. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Samsun- Ankara karayolunda ulaşım durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehir merkezine aralıklarla düşen kar, kırsal alanlarda yoğunluğunu artırdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Samsun-Ankara karayolunda zaman zaman ulaşım durdu. Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımın aksaması nedeniyle tırlar bekletiliyor. Toybelen mekvisinde bekletilen tırlar 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşlar nisan ayında kar yağmasının sürpriz olduğunu söylerken tır şoförleri ise 1 saattir kuyrukta beklediklerini söylediler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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