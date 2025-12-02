Samsun'da Motosikletli Saldırı: 2 Yaralı, 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN'un Canik ilçesinde motosikletlerle gelip husumetli oldukları 2 kişiyi silahla yaralayan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaralı 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Olay, 30 Kasım'da saat 15.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Kadir Y. (20) ve Yusuf İslam C. (18) sokaktayken 3 motosikletle gelen Emrullah İ. (22), Ayhan S. (24), Kadirhan R. (18), Yahya S. (26), Salih Efe Ç. (18), Gürkan S. (20) ve B.S. (15) tarafından 2 tabancayla ateş açıldı. Kadir Y. sağ dirsek, çene ve sol omzundan ağır, Yusuf İslam C. ise kalçasından hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis ekipleri, 7 şüpheliyi farklı adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı. Silahlı saldırının, olaydan yarım saat önce Gürkan S.'nin yaralılar tarafından darbedildiği gerekçesiyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Yaralıların ise tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,