Samsun'da pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir pikap ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

O.Ö'nün kullandığı 55 ALM 981 plakalı pikap ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 AAN 56 plakalı motosiklet Fatih Mahallesi Korhan İkiz Bulvarı'nda çarpıştı.

Pikabın altında kalan motosikletin sürücüsü, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel
