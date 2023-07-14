Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun'da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında ağabey Cavit A., 2 kız kardeşi, yeğeni ve kadastro görevlisine ateş açtı. 2 kız kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, yeğen ve kadastro görevlisi ise ağır yaralandı. Kadastro görevlisi hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağabey, 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü, yeğeni ve kadastro görevlisini ağır yaraladı. Ağır yaralanan tapu kadastro görevlisi Mert Işık da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, ilçeye bağlı Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit A. (70), Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde vefat etti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında tartışma çıktı. Kız kardeşlerin evinin önünde çıkan tartışmada Cavit A., yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.

2 KIZ KARDEŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Ergen ve kadastro ölçüm görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından önce Çarşamba Devlet Hastanesine, ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cesetleri ise Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tapu kadastro görevlisi Mert Işık da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan 70 yaşındaki Cavit A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.Cavit Aşkın, bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.