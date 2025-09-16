Haberler

Samsun'da Matematik Eğitimi Projesi Gerçekleştirildi

Samsun'da Matematik Eğitimi Projesi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen 'Şehrimde Matematiği Keşfediyorum' projesi, öğrencilerin matematik okuryazarlığını artırmayı ve matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmeyi hedefliyor. Etkinlikler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve diğer kurumların iş birliğiyle düzenlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında yürütülen "Şehrimde Matematiği Keşfediyorum" projesi gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Kent Müzesi, Yavuzlar Tabiat Tarihi ve Arkeoloji Okulu ile Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi'nde 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan etkinliklerle gerçekleştirilen proje kapsamında, öğrencilerin matematik okuryazarlığının artırılması ve matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmesi amaçlandı.

Program boyunca öğrenciler spor, doğa, müze, astronomi ve şehir hayatı gibi farklı alanlarda matematiği yeniden keşfetme fırsatı buldu.

Açılış programı Tekkeköy'deki Yavuzlar Tabiat Tarihi ve Arkeoloji Okulu'nda, kapanış töreni ise Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi'nde gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Cansu Kaya, etkinliklerle öğrencilerin matematiği sadece ders kitaplarında değil, yaşamın her alanında görebilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti

Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında

İlçeyi karıştıran yasak aşk skandalı: Video dava dosyasında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.