Samsun'da Matematik Eğitimi Projesi Gerçekleştirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında yürütülen "Şehrimde Matematiği Keşfediyorum" projesi gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Kent Müzesi, Yavuzlar Tabiat Tarihi ve Arkeoloji Okulu ile Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi'nde 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan etkinliklerle gerçekleştirilen proje kapsamında, öğrencilerin matematik okuryazarlığının artırılması ve matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmesi amaçlandı.

Program boyunca öğrenciler spor, doğa, müze, astronomi ve şehir hayatı gibi farklı alanlarda matematiği yeniden keşfetme fırsatı buldu.

Açılış programı Tekkeköy'deki Yavuzlar Tabiat Tarihi ve Arkeoloji Okulu'nda, kapanış töreni ise Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi'nde gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Cansu Kaya, etkinliklerle öğrencilerin matematiği sadece ders kitaplarında değil, yaşamın her alanında görebilmesini hedeflediklerini belirtti.