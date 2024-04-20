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Samsun'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri önlem aldı. Uçan çatı ve devrilen ağaçlar çevredeki binalara ve araçlara zarar verdi.

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı.

Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlendi.

Yola devrilen ağaçlar ise ekipler ve vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Vezirköprü ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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