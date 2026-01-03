Haberler

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Atakum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir binanın çatısının caddeye düşmesine neden oldu. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı da kısıtlandı.

Samsun'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı caddeye düştü.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir binanın çatısı kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatının caddeye düşmesi nedeniyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adnan Menderes Bulvarı ile altında kafe bulunan apartmanın bulunduğu sokak, polis ekiplerince trafiği kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, kesici aletlerle çatıyı parçalara bölerek yoldan kaldırdı.

Öte yandan Samsun Valiliği, kentte etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle her türlü motosiklet ile motokuryenin trafiğe çıkışının tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığını bildirdi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu

Boş araziden gelen ses, ekipleri alarma geçirdi
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi