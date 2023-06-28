Samsun'da Kurban Bayramı'nda Yoğunluk Oluştu

Samsun'da kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, şehrin farklı noktalarında oluşturulan toplam 52 alanda kurbanlarını kesmeye gitti. Bu noktalarda; hijyenik ortamlarda kesilen kurbanlar parçalara ayrılarak sahiplerine verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kesimler sonrası çevre kirliliği oluşmaması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini sürdürdü. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen ise kurban kesimlerinin dini vecibelere uygun olarak sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.