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Samsun'da Kurban Bayramı'nda Yoğunluk Oluştu

Samsun'da Kurban Bayramı'nda Yoğunluk Oluştu

Güncel Haberler

Samsun'da Kurban Bayramı nedeniyle kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, hijyenik ortamlarda kesilen kurbanlarını sahiplerine teslim aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ise çevre kirliliği ve halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdürdü.

p>SAMSUN'da Kurban Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren, belirlenen kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

Samsun'da kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, şehrin farklı noktalarında oluşturulan toplam 52 alanda kurbanlarını kesmeye gitti. Bu noktalarda; hijyenik ortamlarda kesilen kurbanlar parçalara ayrılarak sahiplerine verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kesimler sonrası çevre kirliliği oluşmaması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini sürdürdü. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen ise kurban kesimlerinin dini vecibelere uygun olarak sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersin Demir - Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Samsun Güncel Haberler

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