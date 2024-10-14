Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan denetimlerde, reşit olmayan damat ve gelinin tespit edilmesi üzerine 5 kişi gözaltına alındı. 14 yaşındaki gelin koruma altına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi'nde düğünleri denetlemek için icra ettikleri devriye faaliyetinde, damat ile gelinin reşit olmadığını tespit etti. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı.
AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA
Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.