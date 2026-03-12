Haberler

Havza'da KYK yurdunda iftar sonrası kan bağışı çalışması yapıldı

Havza'da KYK yurdunda iftar sonrası kan bağışı çalışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde, KYK Havza Öğrenci Yurdu'nda 44 ünite kan toplandı. Genç Kızılay gönüllülerinin destek olduğu etkinlik iftar sonrası yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 44 ünite kan alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza Öğrenci Yurdu'nda kan bağışı aracı ile iftar sonrası bağış kabul edildi.

Öğrenci yurdu bahçesinde konuşlandırılan kan bağış aracında 20.00 ila 23.30 saatleri arasında kan bağışı çalışması yapıldı.

Genç Kızılay gönüllülerinin destek verdiği çalışmada iki gecede 44 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışçılarına termos kupa hediye edildi, ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Marifetmiş gibi paylaşınca gözaltına alındı
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler