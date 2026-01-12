Samsun'da kar etkili oluyor
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının 1 derece olması nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Yetkililer, kar ve sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel