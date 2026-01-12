Haberler

Samsun'da kar etkili oluyor

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının 1 derece olması nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Yetkililer, kar ve sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kar etkili oluyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla sürüyor.

Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü kentte, karın ardından özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.

Yetkililer, kar ve sis nedeniyle sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
