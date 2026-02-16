Haberler

Samsun'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri, bir kişinin evinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirirken, şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen silah operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde şüpheli O.C.K.'nın (29) ikametine operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 dipçik uzatmalı tabanca ve 800 tabanca mermisini ele geçirdi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan O.C.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde