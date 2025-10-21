Samsun'da İstinat Duvarı Çökme Tehlikesi Nedeniyle Cadde Kapandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan istinat duvarında çökme riski tespit edilmesi üzerine Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi trafiğe kapatıldı. Polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, istinat duvarının çökme tehlikesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi 56'lar mevkisindeki inşaat alanında bulunan istinat duvarında çökme riski tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.
Yetkililer, duvardaki tehlikenin ortadan kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel