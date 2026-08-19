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Samsun'da Depo Yangını Söndürüldü

Samsun'da Depo Yangını Söndürüldü
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Gazi Ese Duman Caddesi'nde Yaşar Özgör'e ait inşaat malzemesi deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, SASKİ, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Depoda bulunan plastik malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangının çevredeki binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA
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