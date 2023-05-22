Samsun'da Husumetli Olduğu Kişiler Tarafından Öldürüldü

Samsun'da daha önce yan bakma bahanesiyle kavga ettiği grup tarafından tabanca ve tüfekle vurularak öldürülen Kadir Yalçınkaya'nın ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'da Kadir Yalçınkaya (33), daha önce yan bakma bahanesiyle kavga ettiği grup tarafından tabanca ve tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İlkadım İlçesi Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce yan bakma bahanesiyle kavga eden Kadir Yalçınkaya ile Süleyman Ö. (18), Mert Y. (24), Kayra Z. (24) ve E.H.A. (17) karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ö. tabanca ile Mert Y. ise tüfekle Kadir Yalçınkaya'ya ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçınkaya'nın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 şüpheliyi Saitbey Mahallesi'ndeki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.