Samsun'da Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Ladik ilçesinde tabancayla havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreden duyulan silah sesleri üzerine harekete geçti.

Bölgede çalışma yapan ekipler, 92 boş kovan ele geçirdi.

Tespit edilen şüpheli F.P'yi (49) yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde ve aracında yaptıkları aramada, ruhsatlı tabanca, 5 şarjör ile 332 fişek ele geçirdi.

Şüpheli, hakkında adli işlem başlatıldı.