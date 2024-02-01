Samsun'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Kılıç, polis tarafından yakalandı.
SAMSUN'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Kılıç (26), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yunus Kılıç'ı, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi 2'nci Bulvar yolunda yürürken yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Kılıç, işlemleri sonrası tutuklandı.