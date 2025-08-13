Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şenol Civelek'in kullandığı 55 TB 378 plakalı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi Sağlık Ocağı kavşağında Onur Yavuz'un kullandığı 55 ASU 734 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki Yusuf Kemal Şahin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
