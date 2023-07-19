Samsun'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Kızılay Kan Merkezi Kavşağı'nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Yıldırım idaresindeki 55 AAJ 095 plakalı hafif ticari araç, Mübaşir Sezer yönetimindeki 34 FPH 290 plakalı SASKİ'ye ait kamyonet ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri İlker Yıldırım ve Mübaşir Sezer ile Barış Erin ve Mustafa Çapan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.