Samsun'da 'Glütensiz Kafe' Açıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hayata geçirilen 'Glütensiz Kafe', sağlıklı beslenmek isteyenler ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için bir buluşma noktası oldu. Proje, sosyal sorumluluk anlayışıyla insan odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kafede menüde yar alan tüm ürünlerin glüten içermeyen özel malzemelerle hazırlandığına işaret edilen açıklamada, "Glütensiz Kafe yalnızca bir yeme içme noktası değil, aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi benimseyenler için sosyal bir buluşma alanıdır." ifadelerine yer verildi.

Mekanın Samsun'un sosyal yaşamına katkı sunduğu ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
