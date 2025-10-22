Samsun'da 'Glütensiz Kafe' Açıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hayata geçirilen "Glütensiz Kafe" sağlıklı beslenmek isteyenler ile glüten hassasiyeti bulunan vatandaşların buluşma noktası oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin insan odaklı belediyecilik anlayışı kapsamında sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Kafede menüde yar alan tüm ürünlerin glüten içermeyen özel malzemelerle hazırlandığına işaret edilen açıklamada, "Glütensiz Kafe yalnızca bir yeme içme noktası değil, aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi benimseyenler için sosyal bir buluşma alanıdır." ifadelerine yer verildi.

Mekanın Samsun'un sosyal yaşamına katkı sunduğu ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü bildirildi.