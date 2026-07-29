Haberler

Samsun'da gençlere "Bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi

Samsun'da gençlere 'Bağımlılıkla mücadele' eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kulübü çalışmaları kapsamında gençlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kulübü çalışmaları kapsamında gençlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezi'ndeki programa konuşmacı olarak katılan Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Gençlik Merkezi üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelerek madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmede bulundu.

Gençlere seslenen Emre Güneş, "Bağımlılık sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da esir alır. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Boş zamanlarınızı spor, sanat ve kitapla doldurarak bağımlılıkların tuzağına düşmeyin. Unutmayın, bağımlı olma, özgür ol." ifadelerini kullandı.

Seminerde ayrıca Yeşilay bünyesinde yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı'nın detayları aktarıldı ve erken yaşta bilinçlenmenin önemi anlatıldı.

Gençlerin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlanan programın sonunda Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, katkılarından dolayı Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş'e teşekkür ederek benzer eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak

Milyonlarca kullanıcıya müjde! Yıllardır beklenen özellik geldi
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...
Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar

Parasız kalan bilim insanları cinsel içerikli sitede hesap açtı
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu

Yangın çıkan tarlada tüyler ürperten manzara