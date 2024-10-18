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Samsun'da Geleneksel Çocuk Şenliği Coşkusu

Samsun'da Geleneksel Çocuk Şenliği Coşkusu
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Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde geleneksel oyunlar ve eğlenceler bir araya geldi. Etkinlikte çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edilirken, aileler de şenliğin tadını çıkardı.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde geleneksel oyunlar çocuklarla buluşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlene çocuk şenliğinde çocuklara pamuk şekeri, patlamış mısır ikram edildi.

Çocuklar ve ailelerinin ilgi gösterdiği şenlikte şişme oyun gruplarında çocuklar şenliğin tadını çıkardı. Etkinlikte geleneksel oyunlar oyandı.

Etkinliğe, Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı da katıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel

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