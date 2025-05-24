Samsun'da Futbol Topu Kazası: 2 Çocuğa Adli Kontrol

Samsun'da Futbol Topu Kazası: 2 Çocuğa Adli Kontrol
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Samsun'un Atakum ilçesinde, bir çocuğun futbol topu nedeniyle yaşadığı kanama olayı sonrası 2 çocuk gözaltına alındı. Çocuklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ÇOCUĞA ADLİ KONTROL

Samsun'un Atakum ilçesinde, G.Y. adlı kadının, başına futbol topu geldiği gerekçesiyle hastaneye getirdiği oğlu G.N.'nin beyninde kanama tespit edilmesi olayıyla ilgili 2 çocuk gözaltına alındı. Salıncakta G.N.'yi sallarken düşmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 çocuk, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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