Samsun'da Futbol Topu Kazası: 2 Çocuğa Adli Kontrol

2 ÇOCUĞA ADLİ KONTROL

Samsun'un Atakum ilçesinde, G.Y. adlı kadının, başına futbol topu geldiği gerekçesiyle hastaneye getirdiği oğlu G.N.'nin beyninde kanama tespit edilmesi olayıyla ilgili 2 çocuk gözaltına alındı. Salıncakta G.N.'yi sallarken düşmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 çocuk, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.