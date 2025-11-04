Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ahlak Bürosu ekipleri, masaj salonunda denetim yaparak fuhuş yapan 3 kişiyi tespit etti ve iş yeri sahibini de gözaltına aldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.
İşletmede denetim yapan ekiplerce Y.A. (34), D.L. (37) ve Ş.Y'nin (24) fuhuş yaptıkları tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.A, D.L. ve Ş.Y. ile iş yeri sahibi B.S. (35) emniyete götürüldü.
