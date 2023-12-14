Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 23 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 23 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.