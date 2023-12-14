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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 23 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 23 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç'yi yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Yakalama Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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