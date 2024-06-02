Samsun'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte katılımcılar bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Melih Gökçek Parkı'na kadar yürüdü. Etkinlikte Filistin halkı için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Çocuklar ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtları için gökyüzüne balon bıraktı.
Samsun'un Kavak ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirildi.
Kavak Belediyesi ile Müftülüğü tarafından organize edilen yürüyüşte katılımcılar Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atan grup üyeleri, Melih Gökçek Parkı'na kadar yürüdü.
Burada Filistin halkı için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dua edildi.
Etkinliğe katılan çocuklar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtları için gökyüzüne balon bıraktı.