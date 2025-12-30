Haberler

Samsun'da evden televizyon çalan zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde camı kırarak bir ikametten televizyon çalan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, camını kırıp girdikleri ikametten televizyon çalan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta İncesu Yalı Mahallesi'nde bir ikametin camı kırılarak yaklaşık 50 bin lira değerindeki televizyonun çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı N.G.N.E. (31) isimli kadın ile D.A'nın (27) gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri "evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. tutuklandı, N.G.N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
