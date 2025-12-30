Haberler

Samsun'da Evden Televizyon Çalan Şüpheliler Yakalandı

Samsun'da Evden Televizyon Çalan Şüpheliler Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakum ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde televizyon çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, pencerenin camını kırıp girdikleri evden 50 bin lira değerinde televizyon çalan 2 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki evden 50 bin lira değerindeki televizyonun çalınması ihbarı üzerine çalışma yürüttü. İncelemelerde, şüphelilerin pencerenin camını kırarak içeri girdikleri tespit edildi. Güvenlik kamerası araştırmasında ise şüphelilerin D.A. (27) ile N.G.N.E. (31) isimli kadın oldukları belirlendi. Şüpheliler, Atakum ilçesindeki sokakta dün yakalanıp, gözaltına alındı. Televizyon ise henüz bulunamadı.

D.A.'nın pencerenin camını kırarken elini kestiği de belirtildi. Bu arada D.A.'nın 'Evden hırsızlık', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi suçlardan 10, N.G.N.E.'nin ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' gibi suçlardan 7 suç kaydı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu

ABD o ülkeyi ilk kez vurdu! CIA'in gizli operasyonu deşifre oldu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor