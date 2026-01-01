Samsun'da eğitime 1 gün ara verildi

SAMSUN Valiliği, kar, buzlanma ve don riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2026 tarihli hava durumu uyarısını dikkate alarak, il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında; yoğun kar yağışı sonrası buzlanma, don olayı, sis ve pus hadiselerinin görülebileceği, bu durumun da ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda 02 Ocak 2026 Cuma günü Samsun genelinde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca kamu kurumlarında görev yapan bazı personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Buna göre; hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler, 02 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli olacak.