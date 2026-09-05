Bafra'da 63 kg Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 63 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 63 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Koşu Mahallesi'nde I.A'ya (51) ait ev ile arazide yaptıkları aramada 63 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA